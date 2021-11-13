4 آلاف عامل و500 معدة لتعقيم المسجد الحرام

تعمل الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة في وكالة الخدمات والشؤون الميدانية وتحقيق البيئة الوقائية، على تطهير وتعقيم المسجد الحرام 10 مرات يوميًا، يقوم بها 4.000 عامل وعاملة، يشرف عليهم 200 موظف من منسوبي إدارة تطهير وسجاد المسجد الحرام على مدى الأربع وعشرين ساعة.

كثافة الزوار

قامت وكالة الخدمات والشؤون الميدانية وتحقيق الوقاية البيئية، ممثلةً في إدارة تطهير وسجاد المسجد الحرام، خلال ربيع الأول، بـ300 عملية غسل وتطهير للمسجد الحرام وساحاته، مستخدمين في ذلك 2.400.000 لتر من مواد التطهير والتنظيف ذات الجودة العالية. كما يتم تعطير كامل أرجاء المسجد الحرام بـ45.000 لتر من أجود أنواع المعطرات، واستخدام 100 فواحة معطرة داخل البيت العتيق.

كما يتم، خلال عملية التطهير والغسل، استخدام قرابة 500 معدة وآلة غسيل حديثة في تطهير وتعقيم المسجد الحرام ومرافقه، وتستغرق عملية الغسل الواحدة 25 دقيقة، حيث تتم بطريقة سريعة تراعي كثافة أعداد زوار المسجد الحرام.

آليات وسيارات

كما قامت إدارة تطهير وسجاد المسجد الحرام بغسل وتطهير وتعقيم 105.000 دورة مياه خلال ربيع الأول. كما تم توفير 3.000 حاوية نفايات مختلفة الأحجام، لرفع مستوى التطهير، والتخلص من هذه النفايات عبر آليات وسيارات كهربائية، تقوم على إخراج النفايات بطريقة مثالية وسلسة.