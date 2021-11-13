سعة مقعدية كاملة للحافلات داخل المدن

وبيّنت الهيئة أن قرار السماح، اشترط حصول الراكب على الجرعات المطلوبة، من اللقاحات المعتمدة من وزارة الصحة، ويستثنى من ذلك الفئات المستثناة من أخذ اللقاح، وفق ما يظهر في تطبيق «توكلنا» أو الحالات الصحية المستثناة، وفقًا لما تصدره الجهات المختصة في المملكة، وشدّدت الهيئة على أهمية التزام الشركات المرخصة، بتطبيق جميع الإجراءات الوقائية لاستخدام وسائل النقل العام، والتأكد من الحالة الصحيّة عبر تطبيق توكلنا، مع استمرار الالتزام بارتداء الكمامة طوال مدة الرحلة، وتعقيم اليدين وغير ذلك من البروتوكولات المعتمدة من الجهات المعنية، والمنشورة في موقع هيئة الصحة العامة «وقاية».
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