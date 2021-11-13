بيت خبرة لتحليل بيانات الضمان الصحي وشراء الخدمات

تعتزم وزارة الصحة التعاقد مع بيت خبرة لتنفيذ مشروع بناء قدرات تحليل البيانات وتشغيلها لبرنامج الضمان الصحي وشراء الخدمات الصحية، والذي يستهدف تخطيط وتحديد وتصميم وتطوير حالات الاستخدام التحليلية للبيانات الخاصة بتمويل الرعاية الصحية على مستوى وطني وترتيب أولوياتها بشكل يناسب سياق الرعاية الصحية في المملكة وتحقق القيمة من البيانات، على أن يبدأ تنفيذ المشروع منتصف العام المقبل 2022.

تحديات الأعمال

يهدف المشروع إلى إنشاء بيئة تعتمد على استغلال البيانات في نظام تمويل الرعاية الصحية في المملكة تتصدي للتحديات التي تواجه النظام الحالي وتساهم في دعم التحول ودور برنامج الضمان الصحي وشراء الخدمات الصحية في القطاع، ويبحث البرنامج عن شريك استراتيجي لبناء أدوات وقدرات تحليلية وآليات لإدارة البيانات وتشغيلها لتحقيق الأهداف التي تم إنشاء برنامج الضمان الصحي من أجلها.

الوضع الحالي

ويستخدم برنامج الضمان الصحي وشراء الخدمات حاليا لأداء أعماله أنظمة محدودة وعلى نطاق ضيق لعمل التقارير ولوحات المعلومات إضافة إلى تقنيات وبرمجيات مفتوحة المصدر. ويسعى البرنامج من خلال طرح المنافسة لبناء وتطوير قدرات تحليل البيانات وتشغيلها لدعم احتياجات عملها التي تعتمد بشكل أساس على جمع البيانات وتحليلها بشكل فعال، ومن الأمثلة على ذلك: تحديد تكاليف الخدمات الصحية، حساب التمويل على النموذج الجديد المبني على الرعاية الصحية الحكيمة، التنبؤ باستخدام الخدمات الصحية، أهلية العلاج والمستفيدين.

إدارة البيانات

ويتضمن البرنامج 3 مسارات لخطة العمل، تشمل بناء قدرات تحليل البيانات وبناء وإعداد مركز تحليل البيانات بمنهجية من خلال الإجراءات والسياسات والأدوار والأدوات لضمان الاستفادة القصوى من البيانات بناء على أفضل الممارسات الدولية متوافقة مع السياسات الوطنية لإدارة البيانات لدعم جميع إدارات البرنامج من إدارة صحة

السكان والمالية والشراء الاستراتيجي للخدمات الصحية وإدارة المستفيدين.

أهداف برنامج الضمان الصحي

- شراء خدمات الرعاية الصحية واحتساب مخاطر التكلفة الصحية

- المساهمة في إعادة الهيكلة لشبكة مقدمي الرعاية الصحية في المملكة

- حساب التمويل على النموذج الجديد المبني على الرعاية الصحية الحكيمة (تعزيز القيمة).

- إدارة صحة السكان وتقسيمهم وتصنيف المخاطر الصحية لهم.

- تصميم حزمة الخدمات والمزايا الصحية

- رفــع الأداء وسرعة الحصول على البيانات

- متابعة الأداء والأعمال من خلال اتفاقيات مستوى الخدمات مع الجهات المعنية

- توحيد وإنشاء قواعد البيانات المتعلقة بالتأمين الصحي

- بناء قاعدة بيانات المعرفة للمساعدة على وضع الاستراتيجيات وصناعة القرارات

- توحيد منصة الأعمال بحيث تحتوي على السياسات وقواعد العمل والإجراءات والصلاحيات على مستوى المملكة

- بيئة تقنية مرنة تساعد على التطور والتغير المستمر السريع من خلال قيادات الأعمال من دون تدخل تقني

- توفرالرقابة والتدقيق الآلي في الإجراءات

- توفير التقارير على عدة مستويات مثل التحليلية والتشغيلية

3 مسارات لخطة العمل

01 بناء قدرات تحليل البيانات

02 تشغيل قدرات البيانات

03 نقل المعرفة

أهداف مسار بناء قدرات تحليل البيانات

صياغة استراتيجية وخارطة طريق لمركز تحليل البيانات.

بناء وإعداد مركز تحليل البيانات بمنهجية لوضع وتطوير الإجراءات والسياسات

توفير كادر استشاري متنوع الخبرات

التنفيذ والإشراف على تخطيط وتصميم وتطوير هيكلة البيانات

إدارات البرنامج الرئيسية

‏- علاقات المستفيدين

‏- الإدارة الإكلينيكية

‏ - لشراء الاستراتيجي

‏- الإدارة المالية

‏- الإدارة الاكتوارية

مجالات تغطيها البيانات

- إدارة صحة السكان وتقسيمهم وتصنيف المخاطر الصحية

- تصميم حزمة الخدمات والمزايا الصحية

- تحديد وتعريف المستفيدين المخولين للرعاية الصحية

- قياس رضا المستفيد في القطاع العام

- حساب تكاليف الزيارات والتنبؤ بتكرارها

- إدارة التكاليف الطبية والحد من ارتفاعها

- تصميم حزمة التمويل

- أتمتة عمليات قياس جودة الترميز الطبي

- حساب التكاليف الخدمات للتجمعات الصحية

- إدارة أداء مقدمي الخدمات الصحية

- مؤشرات ارتفاع الإحالات الطبية وأسبابها

- تصميم وتطوير النماذج اللازمة بناء على أفضل الممارسات الدولية

- سن قواعد لضمان سلامة أخطاء الفواتير، ضبط عمليات التلاعب، وكشف المطالبات غير الصحيحة

- تصميم وتطوير الخدمات التحليلية للبرنامج

- تحديد وكتابة سياسات وإجراءات إدارة البيانات

-وضع خطه تحسين مستمرة لجودة البيانات وتطوير معاييرها

-تصميم وتطوير المشاريع التحليلية