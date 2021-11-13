الحالة المطرية تمتد إلى جدة وتبوك

وتوقع خبير الطقس الدكتور عبدالله المسند استمرار الأمطار على أجزاء من مناطق تبوكوالجوف والمدينة المنورة وغربي منطقة حائل،وربما أجزاء من منطقة مكة المكرمة، مشيرا إلى أن الحالة المطرية بدأت على أجزاء من المنطقة الغربية، وشهدت منذ صباح السبت عواصف رعدية مبرقة على أجزاء من تبوك.
وأشار موقع طقس العرب إلى وجود تشكيلات جديدة من السحب الرعدية تنشط أمام كورنيش جدة، وتوقع أن تتلبد السماء بالسحب مجدداً وأن تعود الأمطار الرعدية بالهطول، وقد تكون غزيرة ومترافقة بزخات من البرد.
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