لماذا كذب أحد مشاهير التواصل حول تعرضه للابتزاز

استدعت الجهات الأمنية بشرطة منطقة القصيم مواطنا ادعى في مقطع فيديو، قام بتوثيقه ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي، تعرضه لجريمة ابتزاز من أحد الأشخاص مقابل مبلغ مالي.
وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية أقر بعدم صحة ادعائه، وأن الحادث مفتعل بهدف الترويج لحسابه، واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وتمت إحالته لفرع النيابة العامة.
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