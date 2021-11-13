حذر رئيس أركان الدفاع البريطاني الجنرال نيك كارتر، من أن خطر اندلاع حرب عرضية بين الغرب وروسيا أصبح أكبر من أي وقت مضى، بل هو أكثر احتمالاً مما كان عليه خلال الحرب الباردة.
وبيّن “كارتر” في مقابلة مع صحيفة “التايمز” البريطانية، أن “روسيا تعتزم استخدام المهاجرين ونقص الغاز كأداتين رئيسيتين لحرب مختلطة ضد الدول الأوروبية”، وفقًا لـ”سبوتنيك”.
واعتبر أن “تدفق اللاجئين من الشرق الأوسط ونقص موارد الطاقة في دول الاتحاد الأوروبي كانا سببين مصطنعين من قِبل الكرملين لإضعاف الدول الغربية”.
رئيس الأركان البريطاني يحذر من خطر اندلاع حرب عرضية بين الغرب وروسيا
صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-11-13
حذر رئيس أركان الدفاع البريطاني الجنرال نيك كارتر، من أن خطر اندلاع حرب عرضية بين الغرب وروسيا أصبح أكبر من أي وقت مضى، بل هو أكثر احتمالاً مما كان عليه خلال الحرب الباردة.
وبيّن “كارتر” في مقابلة مع صحيفة “التايمز” البريطانية، أن “روسيا تعتزم استخدام المهاجرين ونقص الغاز كأداتين رئيسيتين لحرب مختلطة ضد الدول الأوروبية”، وفقًا لـ”سبوتنيك”.
واعتبر أن “تدفق اللاجئين من الشرق الأوسط ونقص موارد الطاقة في دول الاتحاد الأوروبي كانا سببين مصطنعين من قِبل الكرملين لإضعاف الدول الغربية”.
13 نوفمبر 2021 – 8 ربيع الآخر 1443
09:35 PM
“كارتر” أشار إلى أن موسكو تعتزم استخدام المهاجرين ونقص الغاز فيها
حذر رئيس أركان الدفاع البريطاني الجنرال نيك كارتر، من أن خطر اندلاع حرب عرضية بين الغرب وروسيا أصبح أكبر من أي وقت مضى، بل هو أكثر احتمالاً مما كان عليه خلال الحرب الباردة.
وبيّن “كارتر” في مقابلة مع صحيفة “التايمز” البريطانية، أن “روسيا تعتزم استخدام المهاجرين ونقص الغاز كأداتين رئيسيتين لحرب مختلطة ضد الدول الأوروبية”، وفقًا لـ”سبوتنيك”.
واعتبر أن “تدفق اللاجئين من الشرق الأوسط ونقص موارد الطاقة في دول الاتحاد الأوروبي كانا سببين مصطنعين من قِبل الكرملين لإضعاف الدول الغربية”.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الأركان البريطاني يحذر من خطر اندلاع حرب عرضية بين الغرب وروسيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.