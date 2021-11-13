وزير الخارجية يبحث مع مسؤولة أمريكية آخر تطورات المنطقة

محمد بن مسعود - الدمام - محررو المناطق:

عقد الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية، لقاءً في مقر إقامته بباريس مع مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط يائيل لامبرت، وذلك على هامش أعمال الدورة الرابعة لمنتدى باريس للسلام.

وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الاستراتيجية والتاريخية بين المملكة والولايات المتحدة الأمريكية وسُبل تعزيزها في كافة مجالات التعاون والتنسيق المشترك.

وناقش الجانبان، العديد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها تعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وجهود إرساء دعائم السلام التي يبذلها البلدين الصديقين بالمنطقة والعالم.

وحضر اللقاء، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية الفرنسية فهد بن معيوف الرويلي، ومدير عام مكتب وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.