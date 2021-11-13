محمد بن مسعود - الدمام - امين المجلس المحلي للمهرة يدشن بمقر مؤسسة فينا خير معهد المهرة للتدريب و مشروع رواد و رائدات نهضة المهرة

.

جهينة يمن-لميس الأصبحي

قد يهمك ايضاً

دشن بمدينة الغيضة صباح اليوم السبت الامين العام للمجلس المحلي الأستاذ سالم عبدالله نيمر العمل بمعهد المهرة للتدريب التابع لمؤسسة فينا خير للتنمية و الاعمال الانسانية وفعالية مشروع رواد و رائدات نهضة المهرة برعاية راعي الشباب محافظ محافظة المهرة الأستاذ محمد علي ياسر.

و أثناء التدشين قال الامين العام للمجلس المحلي سالم نيمر نيابة عن الأستاذ محمد علي ياسر محافظ محافظة المهرة نتشرف بحضور تدشين معهد المهرة للتدريب و مشروعه الأول رواد و رائدات نهضة المهرة الذي يعتبر من أهم المشاريع في تنمية القدرات في ظل التطور الذي يشهده العالم و قال نحن في السلطة المحلية ندعم و نساهم في تنمية قدرات ابنائنا و شبابنا خاصة الدارسين في مرحلة الثانوية.

و اشاد عبر سالم عبدالله نيمر بما تقدمه مؤسسة فينا خير للتنمية و الاعمال الانسانية من مشاريع تنموية حيث يعد هذا مشروع رواد نهضة المهرة من اهم المشاريع التي تخدم فئة الشباب المبدعين و افكارهم متمنيا أن يرى أعمال هذه الكوكبة من المواهب على أرض الواقع.

من جهتها قالت يسرى علوي خوار رئيس مؤسسة فينا خير للتنمية و الاعمال الانسانية اليوم نحتفي باشهار معهد المهرة للتدريب الذي يعد أحد انشطة المؤسسة لاهتمامها بجانب التدريب و التأهيل كما ندشن اليوم مشروع رواد و رائدات نهضة المهرة الذي يشارك فيه 120 من طلاب و طالبات الثانوية في مديرية الغيضة لصقل مواهبهم و تغيير سلوكيات واتجاهات المبدعين نحو الأفضل.

و قالت يسرى خوار نحرص على الاهتمام بالمواهب وتوفير البيئة الملائمة للإبداع والابتكار لدى الموهوبين والمخترعين وابراز طاقاتهم و تنمية قدراتهم الفكرية و العلمية في مختلف المجالات.

و قدمت رئيسة مؤسسة فينا خير للتنمية و الاعمال الانسانية شكرها للقيادات السلطة المحلية في مقدمتهم محافظ محافظة المهرة الأستاذ محمد علي ياسر و الامين العام للمجلس المحلي سالم نيمر و لمكتب الشؤون الأجتماعية والعمل وللدكتور محمد شليان بلحاف مدير مكتب التعليم الفني والتدريب المهني و المدربين امير شحرة و محمد الاسطى ولمدراء مدراس الثانوية و لكل من ساهم و تعاون في تسهيل الاجراءات حتى افتتاح المعهد و انطلاقة مشروعه الأول.

من جانبها قالت سميرة سلمان مديرة معهد المهرة للتدريب رؤيتنا من افتتاح هذا المعهد أن نكون الخيار الأول في المحافظة لتقديم خدمات تدريبية متميزة عالية متطورة الاداء للافراد و الموسسات، موضحة أن المعهد يسعى لتقديم رسالة مبتكرة لتحسين الاداء في التدريب الفردي و المؤسسي والاسهام في خدمة المجتمع بتقديم مجموعة من البرامج التدريبية المتنوعة لتصبح المهرة رائدة في مجال التدريب التاهيل.

حضر التدشين الدكتور محمد شليان بلحاف مدير مكتب التعليم الفني والتدريب المهني و الأستاذ سالم سويلم نائب مدير عام مكتب وزارة الشؤون الأجتماعية والعمل بالمهرة و الأستاذة فاطمة خوار المدير التنفيذي لمؤسسة فينا خير و مدراء مدراس الثانوية و عدد من المهتمين.