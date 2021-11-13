أبي أحمد يوجه رسالة إلى رئيس وزراء كندا بسبب دعمه لإثيوبيا

محمد بن مسعود - الدمام - قال أبي أحمد، رئيس وزراء إثيوبيا إنه أجرى محادثات هاتفية مع رئيس وزراء كندا جاستن ترودو، بحث خلالها العلاقات الثنائية بين البلدين.
جاء ذلك في تدوينة كتبها أبي أحمد، على “تويتر”، اليوم السبت، قال فيها إنه وجه رسالة شكر إلى رئيس وزراء كندا بسبب دعمه لإثيوبيا وصداقته المخلصة مع أديس أبابا.
وتشهد إثيوبيا اضطرابات تزايدت بصورة كبيرة منذ تنفيذ الجيش الإثيوبي لعملية عسكرية ضد جبهة تحرير تيغراي، شمالي البلاد.
وأعلنت الجبهة مؤخرا تحالفها مع جبهة تحرير أورومو، وبدأت الزحف نحو العاصمة أديس أبابا، بينما أعلن أبي أحمد حالة الطوارئ في البلاد ودعا سكان العاصمة للدفاع عنها.
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