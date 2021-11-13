اخبار الخليج – ساحل بلاج الجزائر يستقبل مرتاديه مجدداً اعتباراً من يوم غدا

محمد بن مسعود - الدمام - تماشياً مع زيارة معالي الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة شركة ممتلكات البحرين القابضة «ممتلكات»، لساحل بلاج الجزائر إيذاناً بإعادة تشغيل الساحل ومرافقه، وتدشين هويته الرسمية الجديدة، تعلن شركة البحرين للاستثمار العقاري «إدامة» بأن ساحل بلاج الجزائر يستقبل زواره اعتباراً من يوم غدا وعلى مدار الأسبوع من الثامنة صباحاً وحتى السادسة مساء.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة إدامة السيد أمين العريّض: «نتوجه بجزيل الشكر وعظيم الامتنان إلى معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة شركة ممتلكات البحرين القابضة، على تفضله بإعادة افتتاح شاطئ بلاج الجزائر وتدشين الهوية الرسمية الجديدة لهذه الوجهة الترفيهية، كأحد المبادرات الداعمة لأولويات وبرامج خطة التعافي الاقتصادي».

وأعرب العريض عن سعادته بإعادة فتح ساحل بلاج الجزائر أبوابه للزوار، وقال معلقاً: «نجحنا خلال الفترة الماضية في تنفيذ عملية تطوير كاملة ترتقي بالساحل إلى المستوى المطلوب، و نلنا شرف فوز مشروع بلاج الجزائر بجائزة (أفضل مشروع في قطاع الترفيه في البحرين)، كما رشح لجائزة (أفضل مشروع في قطاع الترفيه في المنطقة العربية) خلال حفل توزيع جوائز العقارات العربية 2021، وتأتي تلك الجوائز لتؤكد نجاحنا وسعينا لتحقيق رؤية سيدي صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله».

يشار إلى أن «إدامة» وقعت مؤخراً اتفاقيات شراكة مع فنادق ماينور لتطوير فندقين فاخرين في بلاج الجزائر، وهما فندق أڤاني وفندق تيڤولي. وسيشكل هذان الفندقان باكورة مشاريع الضيافة لمجموعة فنادق ماينور في المملكة. وسيعمل افتتاح الفندقين المقرر في العام 2024، على دعم نمو قطاعي السياحة والضيافة محلياً، واللذين يعتبران من إحدى برامج تنمية القطاعات الواعدة المنفذة لرؤية أوسع وأشمل ممثلة في خطة التعافي الاقتصادي.

وأضاف العريّض: «نحن نسعى إلى تطوير الساحل من خلال تنفيذ مخطط المدينة السياحيّة المتكاملة والذي يضم العناصر الحيوية على الصعيد الترفيهي والسكني والسياحي، بالإضافة إلى توفير المزيد من فرص العمل للمواطنين عند الانتهاء منه، بما يسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتعزيز المجتمع ومسيرة التنمية، سعياً إلى تعزيز مكانة مملكة البحرين على خارطة العالم كوجهة سياحية عالمية متنوعة ومتميزة.

وبهدف تقديم خدمات ذات كفاءة وجودة عالية، فإنه يتطلب من جميع زوار ومرتادي الساحل القيام بعملية الحجز الإلكتروني مسبقاً عبر تطبيق «تمرن» لإصدار قسيمة شراء لدخول الشاطئ بقيمة دينارين لمن هم فوق سن الـ 12، أما منهم دون سن الـ 12 فيُشترط أن يكونوا برفقة شخص بالغ. وتمكن قسيمة الشراء حامليها من استبدال قيمتها لاستئجار مستلزمات الساحل مثل كراسي التشمس والمظلات، أو من ممارسة بعض الأنشطة المائية التي ستتوفر قريباً مثل قوارب الكاياك أو الزلاجات المائية، أو لشراء الأطعمة والمشروبات من أحد منافذ البيع العديدة.