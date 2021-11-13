- 1/3
- 2/3
- 3/3
محمد بن مسعود - الدمام - تغلَّب فريق ضمك الأول لكرة القدم على نظيره الاتحاد بهدفَيْن مقابل هدف، في المباراة الودية التي جمعتهما مساء اليوم السبت على ملعب الأمير فيصل بن فهد بمقر نادي الاتحاد بجدة؛ وذلك ضمن تحضيرات الفريقين خلال فترة التوقُّف الدولية استعدادًا لاستئناف المنافسات.
افتتح أصحاب الضيافة التسجيل مبكرًا منذ الدقيقة الأولى عن طريق أحمد باحسين، وأدرك فريق ضمك التعادل عبر البرازيلي فيليب، ونجح محمد السهلي في تسجيل ثاني أهداف الضيوف.
وحرص الروماني كوزمين كونترا، مدرب الاتحاد، على إشراك جميع اللاعبين للوقوف على جاهزيتهم البدنية والفنية.
الاتحاد ضمك
13 نوفمبر 2021 – 8 ربيع الآخر 1443 09:58 PMاستعدادًا لاستئناف المنافسات.. ضمك يكسب ودية الاتحاد
تغلَّب فريق ضمك الأول لكرة القدم على نظيره الاتحاد بهدفَيْن مقابل هدف، في المباراة الودية التي جمعتهما مساء اليوم السبت على ملعب الأمير فيصل بن فهد بمقر نادي الاتحاد بجدة؛ وذلك ضمن تحضيرات الفريقين خلال فترة التوقُّف الدولية استعدادًا لاستئناف المنافسات.
افتتح أصحاب الضيافة التسجيل مبكرًا منذ الدقيقة الأولى عن طريق أحمد باحسين، وأدرك فريق ضمك التعادل عبر البرازيلي فيليب، ونجح محمد السهلي في تسجيل ثاني أهداف الضيوف.
وحرص الروماني كوزمين كونترا، مدرب الاتحاد، على إشراك جميع اللاعبين للوقوف على جاهزيتهم البدنية والفنية.
الكلمات المفتاحية
كانت هذه تفاصيل خبر استعدادًا لاستئناف المنافسات.. ضمك يكسب ودية الاتحاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.