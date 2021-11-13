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الأمير عبدالعزيز بن سعود يصل مملكة البحرين

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الأمير عبدالعزيز بن سعود يصل مملكة البحرين

محمد بن مسعود - الدمام - وصل الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، إلى مملكة البحرين الشقيقة، اليوم، للمشاركة في الاجتماع الدوري الثامن والثلاثين لوزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وكان في استقبال سموه لدى وصوله مطار البحرين الدولي، الفريق أول الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية في مملكة البحرين، والأمير سلطان بن أحمد بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة البحرين، وعدد من كبار المسؤولين بوزارة الداخلية البحرينية.

وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود

13 نوفمبر 2021 – 8 ربيع الآخر 1443 09:58 PM

الأمير عبدالعزيز بن سعود يصل مملكة البحرين

وصل الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، إلى مملكة البحرين الشقيقة، اليوم، للمشاركة في الاجتماع الدوري الثامن والثلاثين لوزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وكان في استقبال سموه لدى وصوله مطار البحرين الدولي، الفريق أول الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية في مملكة البحرين، والأمير سلطان بن أحمد بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة البحرين، وعدد من كبار المسؤولين بوزارة الداخلية البحرينية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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