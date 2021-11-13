ضبط وتحرير 239 مخالفة للتدابير الصحية بالشرقية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أسفرت 3889 جولة رقابية نفذتها أمانة المنطقة الشرقية خلال الأيام الثلاثة الماضية، وجولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع بالمنطقة عن إغلاق 5 منشآت مخالفة، وضبط وتحرير 239 مخالفة للتدابير الصحية، والإجراءات الاحترازية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد وتطبيق توكلنا.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.