الأرصاد: استمرار الاضطرابات الجوية حتى الثلاثاء مع تساقط البرد

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فيما هطلت أمطار أمس على معظم مناطق المملكة، توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار الاضطرابات الجوية وعدم استقرار حالة الطقس خاصة على شمال المملكة حتى الثلاثاء المقبل مع توقع تساقط البرد وجريان السيول.

في المقابل هطلت أمس، أمطار خفيفة إلى متوسطة على أجزاء متفرقة من محافظة جدة، شملت وادي مريخ، وقويزة، وهدى الشام، ووسط المدينة وغربها وشمالها.

وأهاب مركز الأزمات والكوارث بـإمارة منطقة مكة المكرمة بالجميع أخذ الحيطة والحذر وتجنب مجاري السيول ومناطق تجمعات المياه نظرا لتعرض محافظة جدة والمحافظات المجاورة لحالة مطرية يومي السبت والأحد حسب التقرير الصادر عن المركز الوطني للأرصاد.

وتمركزت الأمطار التي هطلت على جدة، بدءا من صباح أمس على شمال ووسط المحافظة، في وقت استنفرت فيه جميع الأجهزة ذات العلاقة، تحسبا لأي طارئ.

وأوضح الناطق الرسمي بالمركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني، أنه يتوقع استمرار تأثر منطقة ‫مكة المكرمة بأمطار من متوسطة إلى غزيرة تشمل محافظة ‫جدة.

فيما رفعت هيئة الهلال الأحمر بالمحافظة، جاهزيتها في كل المراكز الإسعافية، أمس، بعد ورود تنبيه متقدم عن توقعات بهطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة مكة المكرمة ومنها جدة.

وقالت الهيئة «إنها أعدت خطة متكاملة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، تتمثل في تجهيز الفرق الإسعافية الميدانية، وفرق الإسناد، والتواصل مع الجهات ذات العلاقة لمتابعة الأوضاع أولا بأول».

وأكدت أن هناك تنسيقا مع الدفاع المدني في حالة تجهيز مناطق إسناد في المواقع المختلفة متى ما تطلبت الحاجة ذلك، إضافة إلى التنسيق المستمر مع وزارة الصحة فيما يخص استقبال الحوادث الميدانية المختلفة. وهطلت أيضا أمطار على أجزاء من العاصمة المقدسة.

وناشد الهلال الأحمر الجميع بتوخي الحذر واستخدام تطبيق «أسعفني» لطلب الحالات الطارئة.

وهطلت أمطار من خفيفة إلى متوسطة على منطقة تبوك شملت مدينة تبوك ومراكز شقري والبديعة والظلفة.

كما هطلت أمطار خفيفة إلى متوسطة على محافظة الوجه ومراكزها، ولا زالت الفرصة مهيأة لهطول الأمطار.

وهطلت أمطار خفيفة إلى متوسطة على محافظة أملج، شملت المحافظة والمراكز والهجر التابعة لها، وما زالت الفرصة مهيأة لهطول الأمطار.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس أمس بمنطقة المدينة المنورة أمطار رعدية، تشمل تأثيراتها نشاطا للرياح السطحية وتدنيا في مدى الرؤية. وهطلت أمس أمطار متوسطة إلى غزيرة على محافظتي اليتمة ووادي الفرع. وبين المركز أن الحالة التي تشمل المدينة المنورة ومحافظات الحناكية والمهد وخيبر.

وكان المركز الوطني للأرصاد أصدر تنبيها بشأن حالة الطقس أمس، بمنطقة المدينة المنورة توقع هطول أمطار رعدية تشمل تأثيراتها نشاطا للرياح السطحية وتدنيا في مدى الرؤية.

جهات استنفرتها أمطار جدة:

