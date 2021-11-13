شكرا لقرائتكم خبر وفد الشورى يطلع على مشروعات المدينة وخدماتها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يبدأ وفد مكون من لجان مجلس الشورى المتخصصة برئاسة عضو المجلس الدكتور محمد الجرباء اليوم زيارة رسمية إلى المدينة المنورة. ومن المقرر أن يطلع الوفد على مشروعات المدينة وخدماتها.



كانت هذه تفاصيل خبر وفد الشورى يطلع على مشروعات المدينة وخدماتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.