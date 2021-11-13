تسجيل 44 إصابة بكورونا وشفاء 41 حالة

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وأكدت أن جرعات لقاح كورونا في السعودية تجاوزت 46 مليونا و617 ألفا و727 جرعة عبر 587 موقعا للتطعيم في مناطق المملكة كافة، حيث أتاحت الوزارة أخيرا حجز موعد الجرعة الثالثة من لقاح كورونا للفئة العمرية من 18 عاما وأكثر، وذلك بعد مضي ستة أشهر على أخذ الجرعة الثانية، وأفادت بأن حجز الموعد من خلال تطبيق صحتي وتطبيق توكلنا.
ونصحت الوزارة الجميع بالتواصل مع مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.
من جهة ثانية قالت وزارة الصحة «إنه يمكن أخذ الجرعة الثانية من لقاح فيروس كورونا بعد مضي ثلاثة أسابيع (21 يوما) على الأقل من أخذ الجرعة الأولى».
ولفتت في ردها على استفسار عن المدة بين الجرعتين، خاصة أن لديها طفلة بعمر 5 أسابيع، وتقوم بإرضاعها طبيعيا، إلى أنه بشكل عام لا يعتقد أن اللقاح يشكل خطرا على الرضاعة الطبيعية، ويوصى بإعطاء اللقاح للمرضعات إذا لم يكن لديهن موانع للتطعيم.
إجمالي الإصابات 549.192
إجمالي الوفيات 8811
حالة شفاء 41
إصابة 44
حالة حرجة 51
إجمالي حالات التعافي 538,201
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