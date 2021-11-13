عمل غير السعوديين يتركز في 10 أنشطة أبرزها التشييد

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تبذل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية جهودا حثيثة لتوطين مختلف قطاعات العمل، فيما أظهرت بيانات حديثة للهيئة العامة للإحصاء أن عمل غير السعوديين يتركز بحسب عدد العاملين في 10 أنشطة، تتمثل في قطاع التشييد، والذي شهد انخفاضا في عدد غير السعوديين العاملين فيه في الربع الثاني من 2021م مقارنة بالربع الأول من 1,803,570 إلى 1,742,895، وقطاع تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية، والذي أيضا انخفض عدد العاملين غير السعوديين فيه في الربع الثاني مقارنة بالربع الأول من العام الحالي، من 1,426,482 إلى 1,382,250، وكذلك أنشطة الخدمات الإدارية وخدمات الدعم شهدت انخفاضا في ذات السياق من 883,841 عاملا غير سعودي، إلى 844,057 في الربع الثاني من العام الحالي.

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