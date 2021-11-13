قياس رضا المصلين والمعتمرين عن الخدمات المقدمة بالمسجد الحرام

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وتأتي هذه الأعمال بإشراف ومتابعة وكيل الرئيس العام لقياس الأداء والجودة والتميز المؤسسي الدكتور سمير السويهري، لبذل مزيد من الجهود الداعمة لتطوير منظومات العمل والمساعدة في حل المشكلات واتخاذ القرارات، ووفق توجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن السديس.
من جهة ثانية تعمل الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة بوكالة الخدمات والشؤون الميدانية وتحقيق البيئة الوقائية على تطهير وتعقيم المسجد الحرام 10 مرات يوميا، يقوم بها 4000 عامل وعاملة يشرف عليهم 200 موظف من منسوبي إدارة تطهير وسجاد المسجد الحرام، على مدار الأربع والعشرين ساعة.
حيث قامت وكالة الخدمات والشؤون الميدانية وتحقيق الوقاية البيئية ممثلة بإدارة تطهير وسجاد المسجد الحرام خلال شهر ربيع الأول بـ 300 عملية غسل وتطهير للمسجد الحرام وساحاته مستخدمين في ذلك 2,400,000 لتر من مواد التطهير والتنظيف ذات الجودة العالية، كما يتم تعطير كامل أرجاء المسجد الحرام بـ 45,000 لتر من أجود أنواع المعطرات، واستخدام 100 فواحة معطرة داخل البيت العتيق.
كما يتم خلال عملية التطهير والغسل استخدام قرابة 500 معدة وآلة غسيل حديثة لتطهير وتعقيم المسجد الحرام ومرافقه، وتستغرق عملية الغسل الواحدة 25 دقيقة، حيث تتم بطريقة فنية وسريعة تراعي كثافة أعداد زوار المسجد الحرام. وقامت إدارة تطهير وسجاد المسجد الحرام بغسل وتطهير وتعقيم 105,000 دورة مياه خلال ربيع الأول، كما تم توفير 3000 حاوية نفايات مختلفة الأحجام لرفع مستوى التطهير، والتخلص من هذه النفايات يتم عبر آليات وسيارات كهربائية تقوم على إخراج النفايات بطريقة مثالية وسلسة.
من أعمال الرئاسة:
- تطهير وتعقيم المسجد الحرام 10 مرات يوميا.
- يقوم بها 4000 عامل وعاملة.
- يشرف عليهم 200 موظف مستخدمين في ذلك 2,400,000 لتر من مواد التطهير.
- يتم تعطير كامل أرجاء المسجد الحرام بـ45,000 لتر من أجود أنواع المعطرات.
- استخدام 100 فواحة معطرة داخل البيت العتيق.
- استخدام 500 معدة وآلة غسيل حديثة لتطهير وتعقيم المسجد الحرام ومرافقه.
- تستغرق عملية الغسل الواحدة 25 دقيقة.
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