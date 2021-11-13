ضبط 14,932 مخالفا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بلغ إجمالي المخالفين الذين تم ضبطهم بالحملات الميدانية الأمنية المشتركة في مناطق المملكة كافة 14,932 مخالفا، منهم 7511 مخالفا لنظام الإقامة، و5872 مخالفا لنظام أمن الحدود، و1549 مخالفا لنظام العمل، وذلك للفترة من 29 / 3 / 1443 هـ الموافق 4 / 11 / 2021 م حتى 5 / 4 / 1443هـ الموافق 10 / 11 / 2021م. وأكدت وزارة الداخلية أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به، وأوضحت أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثة الجميع على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة. نتائج الحملات الميدانية لضبط المخالفين في مناطق المملكة: 1 إجمالي المخالفين 14,932 مخالفا منهم: 5872 مخالفا لنظام أمن الحدود 1549 مخالفا لنظام العمل 2 محاولة عبور الحدود إلى داخل المملكة: 353 شخصا 66 % منهم يمنيو الجنسية 32 % إثيوبيو الجنسية 2 % جنسيات أخرى 3 محاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة: 34 شخصا 4 ضبط 12 متورطا في نقل وإيواء وتشغيل المخالفين والتستر عليهم 5 إجمالي من يتم إخضاعهم حاليا لإجراءات تنفيذ الأنظمة: 87,786 وافدا مخالفا منهم 78,581 رجلا 9205 نساء 6 إحالة 73,398مخالفا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر إحالة 2878 مخالفا لاستكمال حجوزات سفرهم ترحيل 10,226 مخالفا

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