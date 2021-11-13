شكرا لقرائتكم خبر القيادة تهنئ فوميو كيشيدا لإعادة انتخابه رئيسا للوزراء باليابان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - هنأ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، فوميو كيشيدا، بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا للوزراء في اليابان.وأعرب الملك سلمان في برقية، باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والنجاح له، والمزيد من التقدم والازدهار لشعب اليابان الصديق.

كما بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، برقية تهنئة لفوميو كيشيدا، بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا للوزراء في اليابان.

وأعرب ولي العهد عن أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والصحة له، والمزيد من التقدم والازدهار لشعب اليابان الصديق.