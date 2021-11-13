شكرا لقرائتكم خبر القيادة تهنئ فوميو كيشيدا لإعادة انتخابه رئيسا للوزراء باليابان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
كما بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، برقية تهنئة لفوميو كيشيدا، بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا للوزراء في اليابان.
وأعرب ولي العهد عن أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والصحة له، والمزيد من التقدم والازدهار لشعب اليابان الصديق.
كانت هذه تفاصيل خبر القيادة تهنئ فوميو كيشيدا لإعادة انتخابه رئيسا للوزراء باليابان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.