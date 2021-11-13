وزير الخارجية: حزب الله يستخدم القوة العسكرية لفرض إرادته على الشعب اللبناني

محمد بن مسعود - الدمام - محررو المناطق:

قال وزير الخارجية سمو الأمير فيصل بن فرحان آل سعود إن المملكة والتحالف يدعمان الحل السياسي في اليمن، ومقترح وقف إطلاق النار الذي قدمته المملكة لا يزال على الطاولة لكن ميليشيات الحوثي لا تريد الإلتزام.

وأضاف وزير الخارجية أن ميليشيات الحوثي لا تريد المشاركة في أي عملية لإنهاء النزاع، مشيرًا إلى أن المملكة ستظل تقدم الدعم للحكومة الشرعية والجيش الوطني.

وعن الأزمة الأخيرة مع لبنان أكد وزير الخارجية أنه لا أزمة مع لبنان إنّما هناك أزمة في لبنان”، معتبراً أن “الفساد السياسي والاقتصادي مستشرٍ ومستمرٌ في لبنان، وحزب الله يبذل قصارى جهده لعرقلة تحقيق انفجار مرفأ بيروت”.

وشدد في مقابلة مع “فرانس 24″ على أن الطبقة السياسية اللبنانية يجب عليها اتخاذ ما يلزم لتحرير لبنان من هيمنة حزب الله وهو يستخدم القوة العسكرية لفرض إرادته على الشعب اللبناني”.

وتابع وزير الخارجية أنه على الطبقة السياسية اللبنانية اتخاذ ما يلزم لتحرير لبنان من هيمنة موضحا أن الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله اعترف سابقاً بتلقيه دعماً من إيران وهذا مقلق بالنسبة لنا”.

واستطرد : “نأمل أن تتغيّر الظروف في لبنان بطريقة تسمح لنا بالعودة الإيجابية”.

وبخصوص العلاقة مع طهران أشار إلى أن المحادثات مع إيران ستستمر ومن المتوقع إجراء جولة خامسة قريبا، والجولات الـ4 من المحادثات مع إيران “استكشافية” وليست “جوهرية”.

واستكمل وزير الخارجية : “لدينا تحفظات جدية إزاء المفاوضات بشأن الملف النووي الإيراني، وإيران تلاعبت سابقا بشأن أنشطتها النووية”.