قُتل وأُصيب العشرات من ميليشيا الحوثي الإيرانية اليوم السبت بنيران الجيش الوطني اليمني والمقاومة في الجبهة الجنوبية من محافظة مأرب، ومن جراء ضربات جوية مكثفة لمقاتلات تحالف دعم الشرعية.
وأوضح “سبتمبر نت” أن قوات الجيش الوطني دحرت الميليشيا الحوثية خلال المواجهات من مواقع عدة في الجبهة الجنوبية للمحافظة.
وأضاف بأن المواجهات أسفرت عن تدمير آليات وأطقم قتالية.
وبيَّن أن مقاتلات تحالف دعم الشرعية شنَّت غارات عدة، استهدفت مواقع متفرقة وتعزيزات للميليشيا الحوثية على نطاق واسع في مسارح العمليات القتالية جنوب وغرب المحافظة، أدت إلى مقتل وإصابة العشرات من عناصرها، وتدمير أطقم ودبابات تابعة لها.ميليشيا الحوثي الإرهابية اليمن الجيش اليمني
“الشرعية” تقتل وتصيب عشرات الحوثيين جنوب مأرب
صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-11-13
قُتل وأُصيب العشرات من ميليشيا الحوثي الإيرانية اليوم السبت بنيران الجيش الوطني اليمني والمقاومة في الجبهة الجنوبية من محافظة مأرب، ومن جراء ضربات جوية مكثفة لمقاتلات تحالف دعم الشرعية.
وأوضح “سبتمبر نت” أن قوات الجيش الوطني دحرت الميليشيا الحوثية خلال المواجهات من مواقع عدة في الجبهة الجنوبية للمحافظة.
وأضاف بأن المواجهات أسفرت عن تدمير آليات وأطقم قتالية.
وبيَّن أن مقاتلات تحالف دعم الشرعية شنَّت غارات عدة، استهدفت مواقع متفرقة وتعزيزات للميليشيا الحوثية على نطاق واسع في مسارح العمليات القتالية جنوب وغرب المحافظة، أدت إلى مقتل وإصابة العشرات من عناصرها، وتدمير أطقم ودبابات تابعة لها.
13 نوفمبر 2021 – 8 ربيع الآخر 1443
08:45 PM
دَحْر الميليشيا من مواقع.. وتدمير آليات عسكرية لها
قُتل وأُصيب العشرات من ميليشيا الحوثي الإيرانية اليوم السبت بنيران الجيش الوطني اليمني والمقاومة في الجبهة الجنوبية من محافظة مأرب، ومن جراء ضربات جوية مكثفة لمقاتلات تحالف دعم الشرعية.
وأوضح “سبتمبر نت” أن قوات الجيش الوطني دحرت الميليشيا الحوثية خلال المواجهات من مواقع عدة في الجبهة الجنوبية للمحافظة.
وأضاف بأن المواجهات أسفرت عن تدمير آليات وأطقم قتالية.
وبيَّن أن مقاتلات تحالف دعم الشرعية شنَّت غارات عدة، استهدفت مواقع متفرقة وتعزيزات للميليشيا الحوثية على نطاق واسع في مسارح العمليات القتالية جنوب وغرب المحافظة، أدت إلى مقتل وإصابة العشرات من عناصرها، وتدمير أطقم ودبابات تابعة لها.
كانت هذه تفاصيل خبر "الشرعية" تقتل وتصيب عشرات الحوثيين جنوب مأرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.