أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية ارتفاع حصيلة قتلى المتظاهرين إلى خمسة قتلى على الأقل برصاص عناصر الجيش خلال الاحتجاجات التي اجتاحت البلاد اليوم السبت ضد استيلاء العسكريين على الحكم.
وأفادت اللجنة عبر حسابها على “فيسبوك” بأن القتيل الأول سقط في مدينة أم درمان متأثرًا بإصابته برصاص العسكريين، وأن القتيلَيْن الثاني والثالث فارقا الحياة في مستشفى رويال كير ومستشفى الأربعين في العاصمة الخرطوم نتيجة إصابة أحدهما بالرصاص الحي، والآخر الاختناق بالغاز المسيل للدموع.
وأضافت اللجنة بأن متظاهرَيْن آخرَيْن قُتلا برصاص المجلس العسكري، وجثمان أحدهما موجود في مستشفى شرق النيل، والآخر بمستشفى فيوتشر.
ولفتت إلى تزايُد عدد الإصابات الخطيرة، وإلى تفاقُم صعوبات وصول المصابين للمستشفيات.
حصيلة قتلى المتظاهرين السودانيين ترتفع إلى 5
صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-11-13
أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية ارتفاع حصيلة قتلى المتظاهرين إلى خمسة قتلى على الأقل برصاص عناصر الجيش خلال الاحتجاجات التي اجتاحت البلاد اليوم السبت ضد استيلاء العسكريين على الحكم.
وأفادت اللجنة عبر حسابها على “فيسبوك” بأن القتيل الأول سقط في مدينة أم درمان متأثرًا بإصابته برصاص العسكريين، وأن القتيلَيْن الثاني والثالث فارقا الحياة في مستشفى رويال كير ومستشفى الأربعين في العاصمة الخرطوم نتيجة إصابة أحدهما بالرصاص الحي، والآخر الاختناق بالغاز المسيل للدموع.
وأضافت اللجنة بأن متظاهرَيْن آخرَيْن قُتلا برصاص المجلس العسكري، وجثمان أحدهما موجود في مستشفى شرق النيل، والآخر بمستشفى فيوتشر.
ولفتت إلى تزايُد عدد الإصابات الخطيرة، وإلى تفاقُم صعوبات وصول المصابين للمستشفيات.
13 نوفمبر 2021 – 8 ربيع الآخر 1443
08:32 PM
لجنة الأطباء لفتت إلى تزايُد الإصابات الخطيرة
أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية ارتفاع حصيلة قتلى المتظاهرين إلى خمسة قتلى على الأقل برصاص عناصر الجيش خلال الاحتجاجات التي اجتاحت البلاد اليوم السبت ضد استيلاء العسكريين على الحكم.
وأفادت اللجنة عبر حسابها على “فيسبوك” بأن القتيل الأول سقط في مدينة أم درمان متأثرًا بإصابته برصاص العسكريين، وأن القتيلَيْن الثاني والثالث فارقا الحياة في مستشفى رويال كير ومستشفى الأربعين في العاصمة الخرطوم نتيجة إصابة أحدهما بالرصاص الحي، والآخر الاختناق بالغاز المسيل للدموع.
وأضافت اللجنة بأن متظاهرَيْن آخرَيْن قُتلا برصاص المجلس العسكري، وجثمان أحدهما موجود في مستشفى شرق النيل، والآخر بمستشفى فيوتشر.
ولفتت إلى تزايُد عدد الإصابات الخطيرة، وإلى تفاقُم صعوبات وصول المصابين للمستشفيات.
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