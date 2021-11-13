في الجولة التاسعة.. مضر ينتزع صدارة ممتاز اليد والخليج يطفئ النور

محمد بن مسعود - الدمام - تصدَّر فريق مضر ترتيب بطولة الأمير فيصل بن فهد لأندية الدوري الممتاز لكرة اليد في ختام الجولة التاسعة من المنافسة؛ إذ تمكن مضر من الفوز على ضيفه الأهلي 28-26 في اللقاء الذي جمع بينهما على صالة مدينة الأمير نايف بالقطيف.

وفي قمة الجولة استطاع الخليج أن يصعد لوصافة الترتيب بعد فوزه الكبير على منافسه النور بفارق 6 أهداف، وذلك في اللقاء الذي أُقيم على صالة الأمير نايف بالقطيف. وتمكن الخليج من التقدم طوال اللقاء الذي انتهى بنتيجة 26-32.

وشهدت الجولة التاسعة فوز الترجي على السلام 20-22، وفوز القارة على المحيط 34-29، فيما فاز الصفا على العدالة 26-30، كما حقق الوحدة فوزًا صعبًا على الزلفي في ملعب الأخير 30-32.