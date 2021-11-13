في الجولة التاسعة.. مضر ينتزع صدارة ممتاز اليد والخليج يطفئ النور

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محمد بن مسعود - الدمام - تصدَّر فريق مضر ترتيب بطولة الأمير فيصل بن فهد لأندية الدوري الممتاز لكرة اليد في ختام الجولة التاسعة من المنافسة؛ إذ تمكن مضر من الفوز على ضيفه الأهلي 28-26 في اللقاء الذي جمع بينهما على صالة مدينة الأمير نايف بالقطيف.
وفي قمة الجولة استطاع الخليج أن يصعد لوصافة الترتيب بعد فوزه الكبير على منافسه النور بفارق 6 أهداف، وذلك في اللقاء الذي أُقيم على صالة الأمير نايف بالقطيف. وتمكن الخليج من التقدم طوال اللقاء الذي انتهى بنتيجة 26-32.
وشهدت الجولة التاسعة فوز الترجي على السلام 20-22، وفوز القارة على المحيط 34-29، فيما فاز الصفا على العدالة 26-30، كما حقق الوحدة فوزًا صعبًا على الزلفي في ملعب الأخير 30-32.
13 نوفمبر 2021 – 8 ربيع الآخر 1443 08:45 PMفي الجولة التاسعة.. مضر ينتزع صدارة ممتاز اليد والخليج يطفئ النور
تصدَّر فريق مضر ترتيب بطولة الأمير فيصل بن فهد لأندية الدوري الممتاز لكرة اليد في ختام الجولة التاسعة من المنافسة؛ إذ تمكن مضر من الفوز على ضيفه الأهلي 28-26 في اللقاء الذي جمع بينهما على صالة مدينة الأمير نايف بالقطيف.
وفي قمة الجولة استطاع الخليج أن يصعد لوصافة الترتيب بعد فوزه الكبير على منافسه النور بفارق 6 أهداف، وذلك في اللقاء الذي أُقيم على صالة الأمير نايف بالقطيف. وتمكن الخليج من التقدم طوال اللقاء الذي انتهى بنتيجة 26-32.
وشهدت الجولة التاسعة فوز الترجي على السلام 20-22، وفوز القارة على المحيط 34-29، فيما فاز الصفا على العدالة 26-30، كما حقق الوحدة فوزًا صعبًا على الزلفي في ملعب الأخير 30-32.
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