“موارد حائل البشرية” تنظم برنامج ترفيهي لنزيلات مركز التأهيل الشامل

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محمد بن مسعود - الدمام - محررو المناطق:
نظم مركز التأهيل الشامل ممثلا بقسم الإناث بمنطقة حائل أمس الجمعة ضمن المبادرات الإنسانية والإجتماعيه المتعددة، رحلة لمزرعة رجل الأعمال الأستاذ عبد الكريم الجميل التى كانت بمبادرة كريمة منه .
جاء ذلك بمتابعة وإشراف مدير مركز التأهيل الشامل بحائل الأستاذ حمود الهديرس، وإشراف مباشر من رئيسة القسم الأستاذه هدى الجهني.
ورافقت النزيلات عددا من موظفات المركز وعاملات العناية الشخصية حيث تم أخذ جولة داخل المزرعة استمتعن النزيلات بمشاهدة الحيوانات الأليفه والأشجار الجميلة وتذوق أجمل منتجات المزرعة من الثمار والفواكه والتعرف على أنواع الأشجار، وبعد الجولة تم التوجه الى صالة الطعام لتناول وجبه الغداء .
وأكدت رئيسة القسم النسائي الأستاذه هدى الجهني أن هدف مثل هذة البرامج والزيارات هو دمج النزيلات مع المجتمع الخارجي، بالإضافة الى تفريغ الطاقة لديهم بممارسة رياضة المشى والإستمتاع داخل هذه الأجواء الجميلة ورسم البهجة على محياهم .
وأشار مدير مركز التأهيل الشامل الأستاذ حمود الهديرس إلى أن مثل هذه الزيارات والمبادرات من شأنها ترسيخ مفهوم العمل الإجتماعي والتطوعي تجاه هذه الفئة الغالية من المجتمع وتأكيد دور الشراكة المجتمعية وتغير نمط روتين النزيلات ودمجهن بالمجتمع الخارجي والترويح عنهن مقدما شكره لرجل الأعمال الأستاذ عبدالكريم الجميل على هذه المبادرة الطيبة .
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