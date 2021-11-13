أمير عسير يكرم شقيقتين ساهمتا بتميز في إزالة التشوهات البصرية ببيشة (فيديو)

محمد بن مسعود - الدمام - محررو المناطق:
كرم الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير شقيقتين متطوعتين من محافظة بيشة، ساهمتا بتميز في إزالة التشوهات البصرية بالمحافظة.
وجاء تكريم الشقيقتين روابي وحنان ناصر القحطاني، لمبادراتهما التطوعية لإزالة التشوه في عدد من مشاريع البلدية في المحافظة، وذلك في مكتبه بديوان الإمارة، بحضور والدتهما وشقيقيهما.
وثمن الأمير تركي بن طلال، ماقامت به الفتاتان من مبادرات منذ تطوعهما للعمل في مبادرة نشامى الحي من خلال فرصتي “متعففون” ، و”أجمل إطلالة”، بالإضافة إلى مبادرتهما في إزالة التشوهات البصرية.
وأضاف أمير منطقة عسير أن ما قامت به الفتاتان يمثل فتيات وشباب المنطقة في مختلف محافظاتها، خاصة فيما يتعلق بالمبادرات المستدامة وذات الأثر البعيد.
من جانبهما قدمت الفتاتان شكرهما وامتنانهما لسموه على استقباله وتكريمه، ودعمه المستمر لكل ما يتعلق بتطوير المنطقة، ويسهم في تميزها.
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