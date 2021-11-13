شاب يروي قصة افتتاحه ورشة سيارات خاصة به والعائد المادي المجزي في هذا المجال

الرياض - محمد عبدالله - ضرب الشاب أكرم السرحاني من محافظة القريات مثالا في التحدي والطموح حيث أسس ورشة لصيانة السيارات ويعمل فيها بنفسه.

وقال السرحاني، لـ"الإخبارية"، كانت البداية بعد التخرج من الثانوية حيث لاحظت سيارة واقفة أمام المنزل وفيها خلل بالماكينة، وبدأت في إصلاحها ومن هنا كانت البداية".

وأضاف أنه بدأ في أخذ دورات تدريبية في هذا المجال لتعزيز هذه الموهبة، مشيرًا إلى أن المردود المالي من صيانة السيارات طيب.

ووجه دعوة للشباب في المملكة لتعلم فن الميكانيكا في ورشته، قائلا إن عبارة سعودي وأشتغل في ميكانيكا عبارة عيب في حد ذاتها.

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