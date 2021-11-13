«الصحة»: ارتفاع عدد جرعات لقاح كورونا المعطاة في المملكة إلى 46.64 مليون

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت وزارة الصحة، السبت، ارتفاع عدد جرعات لقاح كورونا المعطاة في المملكة إلى 46.64 مليون بينها 305 آلاف جرعة منشطة.

ونصحت «الصحة» الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (44) حالة مؤكدة وتعافي (41) حالة فيما بلغ عدد الحالات الحرجة (51) حالة.

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (549192) حالة وبلغ عدد حالات التعافي (538201) حالة، وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل عدد (1) حالة واحدة فقط، حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (8811) حالة.

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