كيف يتجنب مرضى الربو تأثيرات الأمطار والهواء البارد؟.. «الصحة» توضح

الرياض - محمد عبدالله - وجهت وزارة الصحة، السبت، 4 تنبيهات لمرضى الربو حال نزول الأمطار.

وقالت وزارة الصحة، في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إن المطر والهواء البارد من مهيجات الربو لذلك يجب على مرضى الربو تجنبه قدر الإمكان، مع حمل بخاخ إسعافي (موسع الشعب) بشكل دائم.

وحول الاضطرار للخروج حال هطول الأمطار، نصحت الوزارة في تلك الحالة بتغطية الرأس والفم والأنف، وجددت التأكيد على أهمية أخذ البخاخ الوقائي في حال وصفه من قبل الطبيب.

وشددت الوزارة على وجوب التوجه إلى أقرب مركز طوارئ في حالة «عدم الاستجابة للبخاخ الإسعافي، وتفاقم الأعراض وعدم القدرة على التنفس أو الكلام، أو ازرقاق في أطراف الشفتين واللسان».

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