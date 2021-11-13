«الإنذار المبكر» يعلن توسع الحالة المطرية خلال الساعات المقبلة.. تشمل 7 مناطق

الرياض - محمد عبدالله - توقع مدير إدارة الطوارئ والإنذار المبكر في مركز الأرصاد عبدالرحمن الزهراني، استمرار هطول الأمطار المتوسطة إلى الغزيرة، على مناطق تبوك، المدينة المنورة، مكة المكرمة، مدينة جدة.

وقال الزهراني، في تصريحات لقناة الإخبارية، إن السحب متواجدة الآن على الساحل الجنوبي لمدينة جدة، متوقعاً أن تؤثر خلال الساعات القادمة على العاصمة المقدسة، والشفا وأجزاء من محافظة الطائف.

وأشار المسؤول إلى أن النماذج العددية الخاصة بمركز الأرصاد، أثبتت في هذه الحالة على مستوى العالم نجاحها؛ فهي أعطتنا مؤشرات على تأثر السواحل ومدينة جدة بالحالة المطرية.

وأكد مدير إدارة الطوارئ، أن الحالة المطرية مستمرة اليوم وغدًا، على أن يتم تحديثها غدًا، مشيرًا إلى أن الحالة المطرية ستتوسع إلى الأجزاء الداخلية من المناطق المذكورة، وستشمل -كذلك- مناطق الحدود الشمالية والجوف وحائل.