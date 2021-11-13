«911» يعلن فتح طريق الهدا في الاتجاهين

الرياض - محمد عبدالله - أعلن المركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية (911)، السبت، فتح طريق الهدا في الاتجاهين، متمنيًا للجميع السلامة.

وكانت القوات الخاصة لأمن الطرق، أعلنت في وقت سابق السبت، إغلاق طريق الهدا (مؤقتًا) في الاتجاهين لوجود أمطار غزيرة.

وقالت «أمن الطرق»، في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «عزيزي قائد المركبة: نود التنويه بأنه تم إغلاق طريق الهدا (مؤقتًا) بالاتجاهين لوجود أمطار غزيرة حرصًا على سلامة الجميع».

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إغلاق طريق الهدا في الاتجاهين لوجود أمطار غزيرة