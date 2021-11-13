شرطة الرياض: القبض على 3 مقيمين نفذوا عمليات نصبٍ واحتيال بنشر إعلاناتٍ وهمية

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت شرطة منطقة الرياض، السبت، القبض على 3 مقيمين، نفذوا عمليات نصبٍ واحتيال بنشر إعلاناتٍ وهمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومتاجر إلكترونية لبيع سلع وبضائع يزعمون امتلاكها.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض إن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم النصب والاحتيال وتعقّب مرتكبيها أسفرت عن القبض على (3) أشخاص، مقيمَين من الجنسية الأردنية، ومقيم من الجنسية الفلسطينية، نفذوا عمليات نصبٍ واحتيال بنشر إعلاناتٍ وهمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومتاجر إلكترونية لبيع سلع وبضائع يزعمون امتلاكها، والاستيلاء على مدفوعاتها من ضحاياهم.

وأكد متحدث شرطة الرياض، إيقاف المتهمين واتُّخاذ بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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