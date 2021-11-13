بالفيديو.. مسؤول: رصد عدد كبير من المواقع الأثرية في المنطقة الشرقية

الرياض - محمد عبدالله - أكد مستشار هيئة تطوير المنطقة الشرقية خالد الفريدة رصد عدد كبير من المباني والمواقع الأثرية في المنطقة.

وأضاف «الفريدة» خلال لقائه المذاع على قناة الإخبارية، أن المنطقة الشرقية بها عدد كبير من المواقع الأثرية، وخصوصا في أواسط المدن القديمة التاريخية في الدمام والخبر والأحساء، فيما تتميز منطقة وسط الهفوف التاريخية بأنها نقطة جذب سياحي.

وتابع مستشار هيئة التطوير، أن مميزات وسط الهفوف بالمنشآت الدينية والتعليمية، والنسيج العمراني الذي يعكس حضارة المنطقة، كما كان قديمًا قلب الأحساء النابض، ولا زال محافظًا على عدد كبير من البيوت.

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