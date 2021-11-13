القبض على مواطنين سرقا معدات من أحد المواقع تحت الإنشاء بالقصيم

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت شرطة منطقة القصيم، السبت، القبض على مواطنين سرقا أجهزة لتوليد الطاقة الشمسية والبطاريات الخاصة، من أحد المواقع تحت الإنشاء.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم، إن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن استرداد أجهزة لتوليد الطاقة الشمسية والبطاريات الخاصة بها تمت سرقتها من أحد المواقع تحت الإنشاء والقبض على سارقيها، وهما مواطنان جرى إيقافهما.

وأكد متحدث شرطة القصيم، اتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحق المتهمين وإحالتهما لفرع النيابة العامة.