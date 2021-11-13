القبض على مقيم بالقصيم سرق أجهزة حاسب من إحدى الجهات التدريبية

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت شرطة منطقة القصيم، السبت، القبض على مقيم سرق أجهزة حاسب من إحدى الجهات التدريبية.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم إن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن استرداد أجهزة حاسب آلي تمت سرقتها من إحدى الجهات التدريبية، والقبض على سارقها مقيم من الجنسية الباكستانية.

وأكد متحدث شرطة القصيم، إيقاف المتهم واتخاذ بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته لفرع النيابة العامة.

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