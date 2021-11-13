بالفيديو.. مستشار قانوني: هذه الدعاوى معفاة من نظام التكاليف القضائية

الرياض - محمد عبدالله - عدّد المستشار القانوني فيصل الميموني، مزايا نظام التكاليف القضائية وقائمة الدعاوى المعفاة.

ونصح الميموني، خلال لقائه المذاع على قناة الإخبارية، الجميع بأن يوثقون عقودهم قبل وصولهم إلى مرحلة التقاضي.

واستكمل، أن تصنيف التكاليف القضائية سيكون وفق القيمة المالية للدعوى، ولن يطبق ذلك النظام على عدة دعاوى منها دعاوى الأحوال الشخصية، والدعاوى الجزائية والمقامة أمام ديوان المظالم ودعاوى الإنهاءات القضائية.

وأكد، أن هناك حالات يشملها النظام وتعفي لاحقاً من سداد التكاليف في حالات محددة ومنها قضايا الصلح التي تنتهي من أول جلسة والإعسار والسجناء.

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