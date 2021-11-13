القبض على 3 مواطنين سرقوا كيابل محولات كهربائية بالشرقية

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت شرطة المنطقة الشرقية، السبت، القبض على 3 مواطنين سرقوا كيابل محولات كهربائية تابعة لمواقع إحدى الشركات.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية إن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن تمكن شرطة محافظة حفر الباطن من القبض على (3) مواطنين سرقوا كيابل محولات كهربائية تابعة لمواقع إحدى الشركات.

وأكد متحدث شرطة الشرقية إيقاف المتهمين الثلاثة واتخاذ بحقهم الإجراءات النظامية الأولية وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

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