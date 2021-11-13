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وزير الخارجية السعودي: ما قاله حسن نصر الله مقلق بالنسبة لنا

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العالم العربي

GMT 17:22 13.11.2021انسخ الرابط

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قال وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان بن عبد الله آل سعود، إنه ليست هناك أزمة بين بلاده ولبنان، وإنما "هناك أزمة في لبنان".

وأشار الوزير في مقابلة مع "فرانس 24"، إلى أن الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصرالله "اعترف سابقا بتلقيه دعما من إيران وهذا مقلق بالنسبة لنا".

وأضاف الوزير: "حزب الله يستخدم القوة العسكرية لفرض إرادته على الشعب اللبناني".

يتبع...

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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