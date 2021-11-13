السماح باستخدام السعة المقعدية الكاملة للحافلات داخل المدن أكدت الهيئة العامة للنقل أنه - بالتنسيق مع الجهات المعنية- السماح للشركات المرخصة بالاستفادة من السعة المقعدية الكاملة للحافلات... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 08 ربيع الثاني 1443 هـ 08 ربيع الثاني 1443 هـ

بلاغ بوجود غزالين طليقين في الرياض صرح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، بأن القوات باشرت بلاغًا ورد للمركز الوطني للعمليات الأمنية (911)،... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 08 ربيع الثاني 1443 هـ 08 ربيع الثاني 1443 هـ

استكمال المرحلة الأولى من الدراسة السعودية للقاح ميرس استكمل مركز الملك عبدالله العالمي للأبحاث الطبية بالشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني بالتعاون مع جامعة أكسفورد أول دراسة سريرية... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 08 ربيع الثاني 1443 هـ 08 ربيع الثاني 1443 هـ

‏استرداد أجهزة توليد للطاقة الشمسية سرقت من موقع تحت الإنشاء صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن استرداد... بريدة :دوت الخليج بريدة :دوت الخليج 08 ربيع الثاني 1443 هـ 08 ربيع الثاني 1443 هـ

استمرار هطول الأمطار على جدة حتى يوم غد الأحد أكد مدير إدارة الطوارئ والإنذار المبكر في مركز الأرصاد عبدالرحمن الزهراني استمرار هطول الأمطار ليوم غد على منطقة جدة، وتوقعات أن... جدة :دوت الخليج جدة :دوت الخليج 08 ربيع الثاني 1443 هـ 08 ربيع الثاني 1443 هـ

10 تحديثات في توكلنا .. تعرف عليها أصدر تطبيق توكلنا اليوم 10 تحديثات جديدة على التطبيق من ضمنها إمكانية تصفح السجلات التجارية وكذلك حصول القادمين من دول الخليج... أبها :دوت الخليج أبها :دوت الخليج 08 ربيع الثاني 1443 هـ 08 ربيع الثاني 1443 هـ

ضبط 12 متورطاً في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، وذلك... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 08 ربيع الثاني 1443 هـ 08 ربيع الثاني 1443 هـ

كانت هذه تفاصيل خبر القبض على ثلاثة نفذوا عمليات نصب واحتيال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.