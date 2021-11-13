‏استرداد أجهزة توليد للطاقة الشمسية سرقت من موقع تحت الإنشاء

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السماح باستخدام السعة المقعدية الكاملة للحافلات داخل المدن
أكدت الهيئة العامة للنقل أنه - بالتنسيق مع الجهات المعنية- السماح للشركات المرخصة بالاستفادة من السعة المقعدية الكاملة للحافلات...
بلاغ بوجود غزالين طليقين في الرياض
صرح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، بأن القوات باشرت بلاغًا ورد للمركز الوطني للعمليات الأمنية (911)،...
القبض على ثلاثة نفذوا عمليات نصب واحتيال
صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم النصب والاحتيال وتعقّب مرتكبيها أسفرت عن القبض على (3)...
استكمال المرحلة الأولى من الدراسة السعودية للقاح ميرس
استكمل مركز الملك عبدالله العالمي للأبحاث الطبية بالشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني بالتعاون مع جامعة أكسفورد أول دراسة سريرية...
استمرار هطول الأمطار على جدة حتى يوم غد الأحد
أكد مدير إدارة الطوارئ والإنذار المبكر في مركز الأرصاد عبدالرحمن الزهراني استمرار هطول الأمطار ليوم غد على منطقة جدة، وتوقعات أن...
10 تحديثات في توكلنا .. تعرف عليها
أصدر تطبيق توكلنا اليوم 10 تحديثات جديدة على التطبيق من ضمنها إمكانية تصفح السجلات التجارية وكذلك حصول القادمين من دول الخليج...
ضبط 12 متورطاً في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل
أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، وذلك...
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