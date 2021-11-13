اخبار الخليج – وزير الخارجية يلتقي المبعوث الأمريكي الخاص لإيران

محمد بن مسعود - الدمام - التقى سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية، في دبي، اليوم السبت الموافق 13 نوفمبر 2021م، سعادة السيد روبرت مالي، المبعوث الأمريكي الخاص لإيران.
تم خلال اللقاء، بحث آخر المستجدات بشأن المفاوضات الدائرة بين مجموعة 5+1 وإيران حول الملف النووي الإيراني، والمساعي التي تبذل لاستئناف المفاوضات في فيينا، بالإضافة إلى الجهود المبذولة للمحافظة على الأمن والاستقرار في المنطقة في ظل ما تشهده من تحديات ومستجدات.
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