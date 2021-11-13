اخبار الخليج – وزير الخارجية يلتقي مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى الجمهورية اليمنية

محمد بن مسعود - الدمام - التقى سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية، في دبي، اليوم السبت الموافق 13 نوفمبر 2021م، سعادة السيد هانس غروندبرغ، مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن.

تم خلال اللقاء، بحث تطورات الأوضاع في اليمن على المستوى العسكري والاقتصادي والإنساني، والجهود التي يقوم بها المبعوث الأممي لخفض التصعيد العسكري والتوصل إلى تسوية سياسية للنزاع، حيث تم التأكيد على ضرورة دعم جهود الأمم المتحدة الرامية للتوصل إلى حل تفاوضي للنزاع وإحلال السلام ورفع معاناة الشعب اليمني.