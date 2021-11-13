اخبار الخليج – مملكة البحرين تشارك العالم والمنظمات الصحة الاحتفال باليوم العالمي للسكري

محمد بن مسعود - الدمام - تُشارك مملكة البحرين دول العالم والمنظمات الصحية العالمية الاحتفال بمناسبة اليوم العالمي للسكري بتاريخ 14 نوفمبر من كل عام، وذلك تأكيداً للمساعي الرامية إلى تعزيز الوعي بداء السكري وتأثيره الكبير على جسم الإنسان نتيجة مضاعفاته؛ والتي يُمكن الوقاية منها في حال تشخيص المرض بشكل مبكر وعلاجه.

وُيصادف الاحتفال باليوم العالمي للسكري هذا العام يوم الأحد الموافق 14 فبراير 2021م، وذلك تحت شعار «رعاية مرضى السكري… إن لم يكن الآن, فمتى؟»؛ والذي يهدف إلى رفع مستوى الوعي ومعرفة عوامل الخطورة المسببة للسكري، والعوامل التحذيرية ودلائل السكري، وكيفية التعامل مع السكري والسيطرة عليه، وكيفية علاج السكري والتحكم في هذا المرض.

وتشهد دول العالم تزايدًا مضطردًا في معدلات الإصابة بالأمراض المزمنة غير السارية ومن أكثرها مرض السكري، حيث أشارت منظمة الصحة العالمية إلى أن حوالي 537 مليون شخص في جميع أنحاء العالم يعانون من مرض السكري وحوالي 1.6 مليون حالة وفاة بسبب مرض السكري كل عام، هذا علاوة على أن مرض السكري يُعد سبباً رئيسياً للعمى والفشل الكلوي والنوبات القلبية والسكتة الدماغية وبتر الأطراف السفلية. وفي مملكة البحرين أشار المسح الصحي الوطني لعام 2018 إلى أن حوالي 15% من المشمولين بالمسح مصابين بمرض السكري.

ولأهمية مكافحة الأمراض المزمنة غير السارية ومنها مرض السكري، أولت مملكة البحرين اهتمامًا كبيرًا بمرض السكري، حيث تم تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة الأمراض المزمنة غير السارية؛ والتي تضم في عضويتها ممثلين من مختلف الجهات وتهدف لوضع الاستراتيجيات والخطط والبرامج للحد من انتشار الأمراض المزمنة وبخاصة مرض السكري.

إن الأمراض المزمنة غير السارية مثل السكري وأمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان تشترك في عوامل اختطار يمكن الوقاية منها ومن أهمها النظام الغذائي غير الصحي والخمول البدني والتدخين. ومن هذا المنطلق يأتي دور الأفراد في تقليل معدل انتشار مرض السكري من خلال اتباع نظام غذائي صحي وممارسة النشاط البدني بانتظام والحفاظ على وزن طبيعي وتجنب استخدام التبغ، وذلك لمنع أو تأخير ظهور مرض السكري من النوع الثاني والوقاية من مضاعفاته.

وتحرص وزارة الصحة بمملكة البحرين كل الحرص على تنظيم فعاليات وأنشطة تثقيفية وتوعوية بالتزامن مع احتفال دول العالم باليوم العالمي للسكري، إذ تعمل اللجنة الوطنية لمكافحة الأمراض غير السارية، بالتنسيق والتعاون مع جمعية السكري البحرينية، ومن خلال الشراكة المجتمعية، على تنظيم مهرجان للسكري ومارثونات للمشي وورش عمل وندوات وفعاليات توعوية تهدف إلى نشر التوعية لمكافحة مرض السكري والحد من مضاعفاته.