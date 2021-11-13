اخبار الخليج – وفد البحرين يختتم مشاركته في المؤتمر 26 لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «cop26» في غلاسكو

محمد بن مسعود - الدمام - اختتم وفد مملكة البحرين المشارك في المؤتمر السادس والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «cop26»، والذي أنهى اعماله يوم أمس في مدينة غلاسكو بالمملكة المتحدة.

وقد شارك الوفد الذي يضم عدد من الوزارات والشركات في جلسات المؤتمر والمناقشات التي عقدت على هامش المؤتمر بشكل حضوري وعن بعد، بالإضافة إلى عرض الإنجازات التي حققتها مملكة البحرين واكتسبت من خلالها سمعة طيبة إقليميًا ودوليا في مجال الحفاظ على البيئة والحد من آثار تغير المناخ من خلال تنفيذ الخطط والمشاريع الخاصة بالتخفيف والتكيف مع التغير المناخي ومنها مشاريع الطاقة المتجددة وإدارة المياه والتشجير واعتماد افضل المبادرات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

كما أجرى الوفد عدد من اللقاءات مع المسؤولين والمهتمين في الشأن البيئي والتغير المناخي لتعزيز التواصل والتعاون مع الدول والمنظمات المشاركة في هذا الحدث الدولي الهام لتحقيق الاهداف والطموحات المنشودة، حيث يجسد هذا المؤتمر المتميز العمل والرؤية الاستراتيجية لصناع القرار الدولي للوصول بمرئيات العمل البيئي المشترك لمعالجة قضايا تغير المناخ والتنمية المستدامة.

كما شارك الوفد البحريني في اجتماعات المجموعة العربية ومجموعة 77 والصين، والتكيف والتخفيف من الانبعاثات، ومناقشة المادة السادسة المتعلقة بسوق الكربون والمال، كما حضر الوفد العروض الجانبية المتعلقة بخفض الانبعاثات والهيدروجين.

وضم وفد مملكة البحرين المشارك في المؤتمر ممثلين من المجلس الأعلى للبيئة، وزارة الخارجية ، وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، وزارة النفط، هيئة الطاقة المستدامة، والشركة الوطنية القابضة للنفط والغاز، وشركة نفط البحرين «بابكو»، شركة غاز البحرين الوطنية «بناغاز»، وشركة الخليج لصناعة البتروكيماويات «جيبك»، و شركة تطوير للبترول «تطوير».