اخبار الخليج – «الأهلية» تحتفي بالإنجاز العلمي لخريجتها  الدكتورة أمينة بوعلاي

محمد بن مسعود - الدمام - البروفيسور الحواج: إنجازات الخريجين أصدق مؤشر على نجاح جامعاتنا

احتفت الجامعة الأهلية بخريجتها الدكتورة أمينة محمد بوعلاي بمناسبة تصنيفها من قبل جامعة ستانفورد الأمريكية ضمن أفضل 2% من العلماء الباحثين من أصل 160 ألف عالم حول العالم، حيث أشادت إدارة الجامعة وطاقمها الأكاديمي بالجهود والعطاءات البحثية والعلمية للدكتورة بوعلاي، التي رفعت من مكانة الجامعة الأهلية ومملكة البحرين بشكل عام.

وأشاد الرئيس المؤسس رئيس مجلس أمناء الجامعة الأهلية بما حققته الدكتورة أمينة بوعلاي من إنجازات بحثية وعلمية مكنتها من تحقيق هذه المرتبة المتقدمة في مجال البحث العلمي، مؤكدا أن الإنجازات العلمية والمهنية لخريجي الجامعة الأهلية أصدق شهادة على نجاح الجامعة في تحقيق أهدافها العلمية والتنموية، مؤكدا ثقة الجامعة على الانعكاس الإيجابي لهذا الانجاز على دور الدكتورة أمينة محمد بوعلاي العلمي والمهني في موقعها كرئيس قسم تطوير البحث العلمي بالأمانة العامة لمجلس التعليم العالي وعلى مختلف جهودها العلمية والوطنية.

وأكد البروفيسور الحواج على فخرالجامعة بخريجيها المتميزين منهم والمبدعين وفي مقدمتهم خريجي برنامج الدكتوراه الذي تقدمه الجامعة بالتعاون مع جامعة برونيل البريطانية، والذي تشكل الدكتورة أمينة بوعلاي إحدى أبرز خريجيه المتميزين في السنوات الماضية، وقد التحقت به بعد تخرجها بدرجة التفوق من برنامج ماجستير إدارة الأعمال الذي تقدمه كلية العلوم الإدارية والمالية ضمن برامج الماجستير التي تقدمها الجامعة الأهلية.

ومن جهته أكد رئيس الجامعة البروفيسور منصور العالي أن الجامعة تشهد سلسلة من الإنجازات النوعية والمتسارعة التي تعطي الجامعة فرصة أكبر للتأثير بشكل فعال وإيجابي في العلوم والمعارف والبحوث العلمية والتطبيقية على المستويين الوطني والعالمي، داعيا خريجي الجامعة وطلبتها إلى مزيد من العطاء والإنجازات العلمية والبحثية، مؤكدا أن خريجي الجامعة سفرائها في مختلف المجالات سيما المجالات البحثية والمهنية.

وأضاف: نفخر في الجامعة الأهلية بكل انجاز وتميز يحققه أحد طلبتنا أو خريجينا، لأن هذه الانجازات هي الثمرة التي نترقبها من جميع برامج تعزيز الجودة وتطوير أدائنا العلمي والأكاديمي والتدريبي لطلابنا الذين لا تنتهي علاقتهم بالجامعة عند تخرجهم وإنما تتحول إلى علاقة شراكة ودعم ومتبادل وتغذية راجعة للجامعة استنادا لخريجيها بعد تميزهم في انجازاتهم البحثية أو المهنية والدكتورة أمينة بوعلاي نموذج متقدم في هذا المجال.

ومن جهتها وجهت الدكتورة أمينة محمد بوعلاي خالص شكرها وتقديرها للرئيس المؤسس للجامعة الأهلية البروفيسور عبدالله الحواج ولرئيس الجامعة البروفيسور منصور العالي ولجميع أعضاء الهيئة الأكاديمية والإدارية بالجامعة على ما قدموه لها من دعم ومساندة في دراستها سابقا وعلى تواصل الجامعة المستمر معها وعلى اهتمام الجامعة بخريجيها عبر أنشطة نادي الخريجين.

وأطلقت جامعة ستانفورد قائمة بأفضل 2% من علماء العالم وعددهم ما يقارب 186 ألف عالم اعتماداً على قاعدة بيانات سكوبس بالتعاون مع كبرى دور النشر العالمية إلسفير، ولقد اعتمد التصنيف على معايير مختلفة مثل: عدد الاقتباسات، وجودة النشر والأصالة البحثية.

الجدير بالذكر أن الدكتورة أمينة بوعلاي حاصلة على درجة الدكتوراه في الإفصاح المحاسبي عن تقارير التنمية المستدامة عبر دراستها لبرنامج الدكتوراه الذي تقدمه الجامعة الأهلية بالشراكة مع جامعة برونيل البريطانية، كما الخليج 365 لها وأن فازت بخمس جوائز بحثية على مستوى العالم في المحاسبة والاستثمار والاقتصاد، ولها ما يقارب (40) بحثاً منشوراً في مجلات عالمية مصنفة في قاعدة البيانات (سكوبس)، وتم الاستشهاد بدراساتها في أكثر من (700) مجلة عالمية. ومؤخراً، اختيرت لتكون محكماً معتمداً للدراسات الممولة من المركز الوطني للعلوم في بولندا، إلى جانب عضويتها كمحكم في أكثر من (20) مجلة دولية مرموقة في دور نشر مختلفة في بريطانيا وأمريكا.