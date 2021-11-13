اخبار الخليج – مراكز الرعاية الصحية الأولية تنظم احتفالية «اليوم العالمي للسكري»

محمد بن مسعود - الدمام - تحت رعاية سعادة الدكتور عبد الوهاب محمد رئيس مجلس أمناء الرعاية الصحية الأولية، نظمت مراكز الرعاية الصحية الأولية احتفالية «اليوم العالمي للسكري»، بحضور سعادة الدكتورة جليلة السيد الرئيس التنفيذي لمراكز الرعاية الصحية الأولية وسعادة السيد يورن أندرسن ممثل عن سفارة الدنمارك لدى مملكة البحرين والدكتور أحمد مجدي رئيس إدارة دعم المرضي والعلاقات العامة بشركة نوفونورديسك وبمشاركة واسعة من الأطباء والمتخصصين والأكاديميين عبر الحضور الفعلي بقاعة الجلسات، بالإضافة إلى اتاحة المشاركة عبر تقنية الاتصال المرئي، وذلك في إطار الاحتفاء باليوم العالمي للسكري والذي يصادف الرابع عشر من شهر نوفمبر.

وفي مستهل افتتاح أعمال ورشة العمل ثمن سعادة الدكتور عبد الوهاب محمد دعم حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه المستمر ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله لتطوير واستدامة خدمات القطاع الصحي بما يحقق التطلعات المنشودة، مثنياً على الجهود الوطنية الرامية لتعزيز السلوكيات الصحية من خلال التوعية الصحية الشاملة، مشيراً إلى أهمية مضاعفة الجهود لمكافحة الأمراض غير السارية وفق الخطة الوطنية للصحة.

وفي هذا الاطار، أكدت الرئيس التنفيذي لمراكز الرعاية الصحية الأولية على استمرار تقديم رعاية صحية أولية ذات جودة عالية لذوي الأمراض المزمنة وخصوصا مرض السكري وذلك وفق الدلائل العلمية المثبته ـ مشيرة إلى أن مراكز الرعاية الصحية الأولية تتبنى أفضل الممارسات في جميع البروتوكولات المتبعة و ماضية في تسخير كافة الإمكانيات لتعزيز كفاءة الخدمات الصحية المقدمة للجميع بالتكامل مع الجهات الصحية المختلفة.

كما تطرقت الدكتوره السيد إلى أن عقد محاضرات وورش عمل للطواقم الطبية يأتي للبناء على القدرات وتطوير جودة الاداء في العيادات العامة و عيادات الامراض المزمنة وعيادات مرض السكري في الرعاية الصحية الأولية، حيث يتم التركيز على تعزيز الوعي لدى مقدمي الخدمات بأحدث طرق التشخيص والعلاج، واشراك المرضى في اتخاذ القرارات الصحية ووضع الخطط العلاجية بما فيها العناية الشخصية بمريض السكري والأنظمة الغذائية التي يجب اتباعها.

وتأتي هذه الاحتفالية في إطار حرص مملكة البحرين على مشاركة دول العالم في الاحتفاء بهذه المناسبة السنوية، والتي تنعقد هذا العام تحت شعار «إتاحة الأدوية والرعاية الخاصة بالسكري»، لاسيما وأن حكومة مملكة البحرين قد أولت علاج مرضى السكري أولوية خاصة في الخطة الوطنية للصحة التي تعنى بالرعاية الشاملة للمصابين بداء السكري سواء على صعيد الخدمات الطبية في مراكز الرعاية الصحية الاولية او المستشفيات والعيادات، أو من خلال اذكاء الوعي حول السلوكيات الصحية واتاحة وتوفير الأدوية.

كما قدمت خلال الاحتفالية الدكتورة حنان حميدان رئيس عيادات السكري المركزية في مراكز الرعاية الصحية الأولية عرضا حول آليات تقديم الخدمات الطبية لمرضى السكري ودور العيادات المركزية في هذا الشأن كما قدم نخبة من كوادر الرعاية الصحية الاولية المختصين دراسات حول المستجدات الصحية والعلاجية والدلائل العلمية المحدثة والتغذية والعناية بالقدم و الامراض الجلدية بين المصابين بمرض السكري.

فيما قدم الدكتور أحمد مجدي رئيس إدارة دعم المرضى والعلاقات العامة في شركة «نوفو نورديسك» كلمة توعوية بمناسبة مرور 100 عام على اختراع الأنسولين.