اخبار الخليج – ميرزا: الطاقة المتجددة وتقنيات تحسين كفاءة استهلاك الطاقة تعد معطيات أساسية لتطوير قطاع النقل الجوي وتحقيق استدامته

محمد بن مسعود - الدمام - البنفلاح: نؤكد دعم شركة مطار البحرين لكافة الجهود الوطنية المبذولة للوصول الى الأهداف المعلنة

قام الدكتور عبدالحسين بن علي ميرزا رئيس هيئة الطاقة المستدامة و السيد محمد يوسف البنفلاح الرئيس التنفيذي لشركة مطار البحرين، بالتوقيع على اتفاقية تعاون مشترك بين هيئة الطاقة المستدامة والشركة ، وذلك في إطار تكامل الجهود الوطنية والتعاون بين القطاع العام والخاص لتشجيع الاستثمارات في مشاريع الطاقة المتجددة وحلول وتقنيات تحسين كفاءة الطاقة، وتعزيز إسهام مختلف القطاعات الحيوية والأساسية في المملكة في خفض البصمة الكربونية لها، وصولاً الى الأهداف الوطنية المعلنة للحياد الصفري للكربون بحلول 2060.

وبهذه المناسبة انتهز الدكتور ميرزا الفرصة لتهنئة السيد محمد يوسف البنفلاح على ما تم تحقيقه من إنجازات تمثلت في نجاح تدشين مبنى المسافرين الجديد في مطار البحرين الدولي ، على الرغم من الظروف الاستثنائية التي تخللت مراحل تنفيذ المشروع والتي فرضتها جائحة كورونا، مشيداً بالإنجازات الهامة لمطار البحرين الدولي منذ انشائه وعلى مدى سنوات شهدت خلالها المملكة دفعاً بالإستراتيجيات الوطنية لتنويع الركائز الاقتصادية لتشمل السياحة بمختلف أنواعها والشحن والخدمات اللوجستية وغيرها من القطاعات الحيوية، وتوسعة آفاق إمكانيات الاستفادة منها في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة التي تصب في مصب الرؤى المستقبلية الطموحة للقيادة الرشيدة من أجل الأجيال القادمة، وتسهم في تلبية الالتزامات الوطنية والإقليمية والعالمية لمملكة البحرين.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى دعم تنفيذ مبادرات ومشاريع للطاقة المتجددة في مطار البحرين الدولي، وتشمل كذلك مبادرات لتبني حلول وتقنيات تحسين كفاءة الطاقة الحديثة والمثبتة، وذلك بما يسهم في خفض البصمة الكربونية لمباني ومنشآت مطار البحرين الدولي ويحسن كفاءة استهلاك الطاقة فيها، بالإضافة الى عدد من المبادرات والمشاريع التجريبية والدراسات والدعم الفني والتقني للقطاعات ذات العلاقة، وهو ما سيتيح الفرصة لشركة مطار البحرين الاستفادة من الخبرات الفريدة للهيئة في هذه المجالات، وستوفر فرص للتغلب على محدودية المساحة وستسهم في تشجيع الاستثمارات في مشاريع الطاقة المتجددة في قطاع النقل الجوي، ويعزز دور مملكة البحرين في المنظومة العالمية في التحول الى الطاقة المستدامة، خاصة لما تتمتع به المملكة من موقع استراتيجي كبوابة حيوية وأساسية خليجياً وإقليمياً.

وذكر ميرزا: «إن الانجازات التي تحققت في قطاع الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة في مملكة البحرين خلال الفترة الماضية، إنما أصبحت ممكنة بفضل توجيهات ودعم القيادة الرشيدة حفظهم الله، والأهداف الوطنية التي تم الإعلان عنها للوصول للحياد الصفري الكربوني بحلول 2060، تحتم الدفع بقطاع الطاقة المتجددة كإحدى الركائز الاقتصادية الهامة والرئيسية لتحقيق الشمولية والاستدامة في الخطط التنموية»، وأضاف: «إن الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة وتقنيات تحسين كفاءة استهلاك الطاقة والذكاء الاصطناعي تعد معطيات أساسية لتطوير قطاع النقل وتحقيق استدامته».

ومن جانبه أعرب السيد محمد يوسف البنفلاح عن اعتزازه بالتعاون مع هيئة الطاقة المستدامة من خلال التوقيع على مذكرة التفاهم التي تهدف الى المساهمة في سبيل تحقيق الأهداف الوطنية للحياد الصفري للكربون بحلول 2060 ، مؤكداً أن التوقيع على مذكرة التفاهم مع هيئة الطاقة المستدامة تأتي في إطار جهود شركة مطار البحرين الرامية الى تحسين كفاءة استهلاك الطاقة وتقليل الانبعاثات الكربونية في مطار البحرين الدولي، تعزيزاً للجهود التي تبذلها المطارات في كل أنحاء العالم بغية الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة وضمان القيام بعمليات أكثر استدامة.

وأضاف البنفلاح بأن مبنى المسافرين الجديد في المطار قد تصميمه وإنشاؤه بطريقة تهدف الى التقليل من استهلاك الطاقة من خلال استخدام مواصفات نموذجية للبناء مما كان له الأثر في الحصول على الشهادة الذهبية للريادة في مجال التصميم المراعي للبيئة والطاقة LEED من المجلس الأمريكي للمباني الخضراء، والتي تمثل أيقونة عالمية للإنجاز في مجال الاستدامة كما تمثل نظام التصنيف الأشهر في العالم للمباني الخضراء.