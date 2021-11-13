اخبار دوليه – البرلمان العربي يدعو إلى إجراء الانتخابات الليبية في موعدها ويثمن مخرجات مؤتمر باريس

محمد بن مسعود - الدمام - دعا البرلمان العربي، جميع الأطراف الليبية إلى الالتزام بالجدول الزمنى للانتخابات الرئاسية والبرلمانية الليبية، التى من المقرر أن تعقد فى 24 ديسمبر المقبل ، محذرا من خطورة تداعيات تأجيل الانتخابات .

وثمن البرلمان العربي نتائج مؤتمر باريس الدولي الذي اختتم أعماله أمس بحضور دولي كبير ، موضحا أن إجراء الانتخابات الليبية في موعدها من شأنه أن يعزز سيادة ليبيا وتمكين الحكومة من التعامل مع القضايا الأساسية للأمن والاستقرار وتحقيق تطلعات الشعب الليبي .

وشدد البرلمان العربي على الحاجة لبدء انسحاب المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا في أقرب وقت ممكن ، والذي من شأنه تعزيز الثقة بين الفصائل الليبية

وأعرب البرلمان العربي عن أمله في نجاح إتمام هذا الاستحقاق المفصلي، الذي يعقد في مرحلة حاسمة من تاريخ ليبيا ، وخروجه بالشكل الذي يليق مكانة الشعب الليبي تمهيدا لعودة ليبيا إلى مكانتها ودورها الفاعل على المستوى العربي والإقليمي والدولي ، مؤكدا عن استعداده لتقديم الدعم اللازم لإجراء الانتخابات الليبية، وأهمية التوافق على مخرجات الانتخابات المقبلة وأن تتقبل كافة الأطراف المعنية نتائج هذه الاستحقاقات.