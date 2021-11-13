اخبار الخليج – الدكتور مصطفى يشيد بجهود طلبة جامعة الخليج العربي

محمد بن مسعود - الدمام - أعرب سعادة الدكتور مصطفى السيد الأمين العام للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية عن امتنانه وشكره الكبير للمبادرة التي اطلقها طلبة جامعة الخليج العربي من اجل دعم مشروع الفارس لتوفير مضخات الانسولين للاطفال المصابين بالنوع الاول من داء السكر.

مثمنا تعاون معالي الدكتور خالد بن عبدالرحمن العوهلي رئيس جامعة الخليج العربي في اطلاق هذه المبادرة ورعايته الكريمه لهذه الفعالية وتشجيع معاليه لطلاب جامعة الخليج للمشاركة في الاعمال الانسانية وخدمة المجتمع ضمن البرامج التطوعية التي يقوم بها الطلاب لتوعية المجتمع بمختلف الامراض.

وتأتي هذه المبادرة تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي للسكري حيث أطلق طلبة الجامعة الحملة التوعية تحت شعار «لنهزم السكري» التي تستمر خلال الفترة من 12-13 نوفمبر 2021 في مجمع الافنيوز وثمن سعادته جهود جميع أبناءنا الأطباء المنتسبين للجامعة وحرصهم على نشر التوعية والثقافة في المجتمع.