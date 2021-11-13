محمد بن مسعود - الدمام - تستمر حتى الواحدة صباحًا غدًا الأحد تنبيه للمركز الوطني للأرصاد، عن أمطار رعدية بمنطقة المدينة المنورة، تشمل في تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية، وتدنيًا في مدى الرؤية، وتشمل محافظات: (المهد، وخيبر، ووادي الفرع)، ويستمر الإنذار حتى الواحدة صباح غد الأحد. الإنذار المبكر: أمطار رعدية على منطقة المدينة المنورة وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2021-11-13 تنبيه للمركز الوطني للأرصاد، عن أمطار رعدية بمنطقة المدينة المنورة، تشمل في تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية، وتدنيًا في مدى الرؤية، وتشمل محافظات: (المهد، وخيبر، ووادي الفرع)، ويستمر الإنذار حتى الواحدة صباح غد الأحد. 13 نوفمبر 2021 – 8 ربيع الآخر 1443 05:09 PM تستمر حتى الواحدة صباحًا غدًا الأحد تستمر حتى الواحدة صباحًا غدًا الأحد تنبيه للمركز الوطني للأرصاد، عن أمطار رعدية بمنطقة المدينة المنورة، تشمل في تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية، وتدنيًا في مدى الرؤية، وتشمل محافظات: (المهد، وخيبر، ووادي الفرع)، ويستمر الإنذار حتى الواحدة صباح غد الأحد.

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